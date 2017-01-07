Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz için Gaziantepspor kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016/2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON
Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor Yolunda
Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz için Gaziantepspor kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz için Gaziantepspor kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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