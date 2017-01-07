Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor Yolunda

Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz için Gaziantepspor kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve 2016/2017 futbol sezonu 1. transfer döneminde Alanyaspor Kulübüne geçici transferi gerçekleşen Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON