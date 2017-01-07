Muhammet Demir Trabzonspor'dan Ayrıldı!

Geçen sezon devre arasında 2 milyon 750 bin euroluk bonservisle Gaziantepspor'dan Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Muhammet Demir, eski takımı Gaziantepspor'a kiralandı. Muhammet, Gaziantepspor kampından ayrılırken anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki oyuncu Bordo Mavililer'de geldiğinden bu yana istenilen performansı ortaya koyamazken, bu sezon da toplam 12 maça çıktı ve sadece 1 gollük performans sergiledi.

(Fanatik)