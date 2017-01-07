Muhammet Demir Gaziantepspor'un Kampında

TRABZONSPOR'da sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Muhammet Demir, kamptan ayrılarak eski takımı Gaziantepspor'un kampına katıldı.



Bordo mavili takımdan ayrılması gündemde olan Muhammet Demir'in sabah yapılan antrenmanda yer almadığı ve Gaziantepspor'un kampına dahil olduğu belirtildi. Oyuncunun bu takıma kiralanması konusunda görüşmelerde son aşamaya gelindiği kaydedilirken, transferin bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.



- Atalya