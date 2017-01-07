TRABZONSPOR'da sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Muhammet Demir, kamptan ayrılarak eski takımı Gaziantepspor'un kampına katıldı.
Bordo mavili takımdan ayrılması gündemde olan Muhammet Demir'in sabah yapılan antrenmanda yer almadığı ve Gaziantepspor'un kampına dahil olduğu belirtildi. Oyuncunun bu takıma kiralanması konusunda görüşmelerde son aşamaya gelindiği kaydedilirken, transferin bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.
- Atalya
Muhammet Demir Gaziantepspor'un Kampında
TRABZONSPOR'da sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Muhammet Demir, kamptan ayrılarak eski takımı Gaziantepspor'un kampına katıldı.
TRABZONSPOR'da sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Muhammet Demir, kamptan ayrılarak eski takımı Gaziantepspor'un kampına katıldı.
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