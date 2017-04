Muhammed Fatau: "Savaşırsak ve İyi Şekilde Hazırlanırsak Hiçbir Şey İçin Geç Değil"

Gaziantepspor'un Ganalı genç orta saha oyuncusu Fatau, Konyaspor maçına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki eğer savaşırsak, en iyi şekilde hazırlanırsak hiçbir her şey için geç değil" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de 22 puanla küme düşme hattının bir üst basamağında yer alan Gaziantepspor'da cuma günü deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sıkı bir şekilde sürüyor. Kırmızı-siyahlıların 24 yaşındaki Ganalı orta sahası Muhammed Fatau, kritik Atiker Konyaspor maçı öncesi kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Oraya gidip oradan puan çıkarmak istiyoruz"



Cuma günü oynayacakları Atiker Konyaspor maçında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Fatau, "Bizim için zor bir maç olacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Maça kadar en iyi bir şekilde hazırlanacağız. Gerekirse kendimizi zorlayacağız. İyi bir şekilde maça hazırlanıp oradan puan çıkarmak istiyoruz. Savaşı asla bırakmadık. Ligde hala yapabileceğimiz çok şeyler var. Bu takımı ligde tutmak için de yapmamız gerekenler var. Eğer savaşırsak, eğer iyi bir şekilde hazırlanırsak hiçbir her şey için geç değil diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"



Bir gazetecinin, evlerinde oynadıkları son 2 maçı kaybetmenin üzerilerinde taraftar baskısı oluşturup oluşturmadığına yönelik sorusu üzerine genç futbolcu, "Baskının olup olmadığını söyleyebiliriz. Ben kendi açımdan baktığım zaman bizim için evimizde oynadığımız ya da dışarıda oynadığımız maçlar arasında hiçbir fark yoktur. Biz her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz en iyi şey olan futbolu oynamaya çalışıyoruz. Evde oynadığımız son iki maçı maalesef kaybettik. Bu maçlarda iyi oynadığımızı da düşünüyorum. Fakat gol ve goller gelmediği zaman tabii bir baskı olabiliyor. Kötü bir şekilde de gol yediğimiz için yenildik. Ama ben taraftar baskısının olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz şansızlık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP