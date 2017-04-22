Muhalifler 30 Esed Askeri ve Şii Milisi Öldürdü

Esed güçler ile rejim güçleri arasında, Hama'nın kırsalında Halafaya kasabasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, 30 Esed askeri ve Şii milisi öldü. Esed'e ait uçaklar, roketatarlar ve toplar kasabayı yoğun şekilde bombaladı. Daha sonra muhalif silahlı güçler ile Suriye güçleri karşı karşıya geldi. Çıkan şiddetli çatışmalarda muhalifler Esed'in topları ve askeri barakalarını imha etti. Çatışmalarda muhalifler, Esed rejiminden ve rejim destekçisi Şii mileslerden 30 askeri öldürdü. Muhalifler Esed güçlerinin elindeki hafif orta ağırlıktaki silahları da ele geçirdi.



(Abu Mucahit El Halebi /İHA)