Muhalefetten Merkel'in Türkiye Ziyaretine Eleştiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak bugün Ankara'da temaslarda bulunacak. Ziyaret öncesinde Alman muhalefet partileri Merkel'e mutlaka dile getirmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulunurken, ziyaretin zamanlaması konusunda sert eleştirilerde bulundu.
Hukukun üstünlüğü dillendirilmeli
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan adayı Martin Schulz, Merkel'e yaptığı çağrıda, hukukun üstünlüğüne dikkati çekerek, bu konuda yaşanan ihlalleri gündeme getirmesini istedi. Schulz, Funke Medya Grubu'na yaptığı değerlendirmede," Almanya NATO ortağımıza net olarak söylemeli: Biz, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, adil yargılama, basın özgürlüğü ve temel haklara saygı konusunda ısrarcıyız" dedi.
Merkel yaranmaya çalışıyor
Alman Sol Parti Lideri Sahra Wagenknecht ise, Merkel'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaranmaya çalıştığını öne sürdü. Rheinischen Post gazetesine konuşan Wagenknecht, "Almanya'da birçok kişi, radikal dinci terör nedeniyle endişe duyuyor, ancak Federal Başbakan radikal İslamcıları ve tehlikeli militanları desteklediği bilinen İslamcı bir otoritere şirin görünmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Ziyaret, destek olarak sunulacak
Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise, Merkel'e muhalefet ile de görüşme çağrısında bulundu. Merkel'in sivil toplum aktörlerine destek olması gerektiğini kaydeden Özdemir, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine destek ziyareti olarak sunulacağını söyledi. Özdemir, "Merkel'in Türkiye gezisi bir çalışma ziyareti olarak adlandırılıyor, ama şunun bilinmesi gerekir ki, Erdoğan bu ziyareti referandum için kullanacaktır" diye konuştu.
Merkel'in tavsiyeye ihtiyacı yok
Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise Merkel'in ziyaretini savundu. Türkiye'de demokrasinin durumu ve yargı konularının endişe verdiği belirten de Maiziere, muhalefetin eleştirilerine karşılık, Merkel'in tavsiyeye ihtiyacı olmadığını ve Türkiye'de ne yapması gerektiğini bildiğini söyledi. Passauer Neue Presse gazetesine Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve terörle mücadelede önemli bir ortak olduğu kaydeden Alman İçişleri Bakanı, "Türkiye milyonlarca sığınmacıya kapılarını açtı. Bunu unutmamak gerekir" diye konuştu.
Görüşmede ele alınacak muhtemel konular
Alman basınında yapılan değerlendirmelere göre, Merkel'in Türkiye ziyaretindeki en önemli konu geri kabul anlaşması olacak. Görüşmede, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan NATO'da görevli Türk askerlerinin durumu, İncirlik Üssü'nde görevli Tornado keşif uçaklarının elde ettiği görüntülerin doğrudan Türkiye'ye verilmesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen'e ait kuruluşların Almanya'da yakın takibi, basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler,Türklere AB ülkelerine girişte vize serbestisi, terörle mücadele kapsamında PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri, MİT'in Almanya'da yaptığı öne sürülen fişleme çalışmaları ve DİTİB imamlarının Gülen taraftarları hakkında bilgi toplayarak Ankara'ya gönderdiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesi bekleniyor. - Dortmund
Muhalefetten Merkel'in Türkiye Ziyaretine Eleştiri
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak bugün Ankara'da temaslarda bulunacak. Ziyaret öncesinde Alman muhalefet partileri Merkel'e mutlaka dile getirmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulunurken, ziyaretin zamanlaması konusunda sert eleştirilerde bulundu.