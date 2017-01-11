Muhalefetle Çay Muhabbeti! Başbakan CHP'li Vekile Takıldı: Anlat Anlat

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği görüşmelerine katılan Başbakan Yıldırım, daha sonra muhalefet kulisine gitti. Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile çay içti.

MUHALEFETE UĞRADI

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği görüşmelerine katılan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. AK Parti kulisine gitmeden önce de muhalefet kulisine uğramak istedi. Burada CHP'li ve MHP'li milletvekilleriyle selâmlaşan Başbakan'ı bazı milletvekilleri çay içmeye çağırdı.



ÇAY DAVETİNİ KABUL ETTİ, KILIÇDAROĞLU DA GELDİ

Muhalefetten gelen çay davetini kabul eden Başbakan Yıldırım çayını içerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kulise geldi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın oturduğu koltuklara geçti. Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile çay içti.



KILIÇDAROĞLU IRAK ZİYARETİNİ SORDU

Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan'a Irak ziyaretinin nasıl geçtiğini sordu. Başbakan, Kılıçdaroğlu'na kısaca ziyaret hakkında bilgi verdi.

CHP'Lİ VEKİLE TAKILDI: ANLAT ANLAT

Başbakan ve Kılıçdaroğlu'nun sohbeti sırasında görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği de gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Başbakan'a, "Teklifi geri çekmenizi bekliyoruz" dedi. Başbakan, Özgür Özel'in bu sözlerine gülerek "anlat anlat" diye yanıt verdi. Yıldırım'ın bu sözleri sohbette bulunanları güldürdü.



Oylamaya geçiliyor uyarısı üzerine Başbakan izin isteyerek Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrıldı.

MHP'NİN 'HAYIR'CI VEKİLLERİYLE DE TOKALAŞTI

Yıldırım, muhalefet kulisinden ayrılırken kuliste oturan ve MHP'nin "Hayır"cı milletvekilleri olarak bilinen isimlerle de tokalaştı. Bunlar arasında MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu gibi isimler vardı. (Aljazeera)