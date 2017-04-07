Muhacirler ile Girit'ten Lübnan'a Göç Eden Belgeler" Sergisi

TRABLUS (AA) – Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde, "Girit'ten Lübnan'a Muhacirler ile Göç Eden Belgeler" sergisi ve konferansı düzenlendi.



Trablus'taki bir kültür merkezinde Ul'in Nuha Vakfı tarafından düzenlenen konferans öncesinde Trabluslu gençlerden oluşan El-Feyha Korosu, Türkiye ve Lübnan'ın resmi marşlarını okuduktan sonra "Üsküdar'a gider iken" şarkısını Arapça ve Türkçe söyledi.



Konferansta konuşan Muğla Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Metin Menekşe, arşivlerin öneminden bahsederek, Lübnan'daki Giritli Türklerin nüfusunun 1992 verilerine göre 10 bin civarında olduğunu ifade etti.



Günümüzde Lübnan'a gelen Giritli Türklerin üçüncü ve dördüncü neslinin yaşadığını belirten Menekşe, Giritli Türklerin torunlarından temin edilen Rumca ve Osmanlıca belgelerin sergide yer aldığının altını çizerek, bu belgelerin dönemin sosyal durumunu, ekonomisini ve insanların yaşam şartlarını gösterdiğini söyledi.



Konferansta konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes ise Lübnan'ın farklı din kültür ve mezheplerin birlikte barış içinde yaşadığı bir ülke olduğunu belirterek, "Çok kültürlülük ve çoğulculuk Lübnan'ın en önemli gücü. Biz Türkiye olarak Lübnan-Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Lübnan halkını hiç ayrım yapmadan kucaklıyoruz." dedi.



Erciyes, şunları kaydetti:



"Lübnan'ın çok kültürlülüğünün bir parçası da Girit'ten göç eden Türkler. Esasen Osmanlı'nın son dönemindeki Balkan Savaşları'nda ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 3 milyon Türk Anadolu'ya göç etti. Bu maalesef tarihçilerin özellikle batılı tarihçilerin göz ardı ettiği bir husus. Giritli Müslümanlar da aslında bunun bir parçası. Girit'in bildiğiniz gibi yarısı Müslümandı. Fakat Yunanlıların adayı almasından sonra adadaki Müslüman Türkler göç etmek zorunda kaldılar. On binlerce Türk 1989'dan sonra Anadolu'ya, Mersin'e, İzmir'e geldi. Bir kısmı da Trablus'a ve Şam'a geldi."



Kendi akrabaları arasında da Giritli Türkler olduğunu dile getiren Erciyes, "O dönemde buraya gelen Giritli Türkler hep adaya dönecekleri gözüyle baktılar ve kendilerine hep muhacir gözüyle bakıldı." ifadelerini kullandı.



Konferanstan sonra Büyükelçi Erciyes ve beraberindekiler serginin açılışını yaptı.



Etkinlikte Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, Ul'in Nuha Vakfı Başkanı Ali Bekraki, Giritli Türkler ve Trabluslular hazır bulundu.