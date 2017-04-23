Muğlaspor Taraftarını 3 Puanla Veda Etti

Spor Toto 3. lig 3. Grupta sezonun kendi evindeki son maçına çıkan Muğlaspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, 85. dakikada Muğlaspor Emrah'ın golü ile skoru 1-0 yaptı. Maçın kalan bölümlerinde gol olmayınca Muğlaspor üç puanı bir golle aldı.



Stat: Atatürk



Hakemler: Selim Özen *, Uğurtan Demirtaş *, Ogün Kamacı **



Muğlaspor: Taner ***, Akın **, Samet ***, Oğuzhan ** (Dk. 79 Berkay **), Fatih **, Yasin ** (Dk.88 Nizamettin *), Osman **, Emre ***, Ender ***, Tuncay **, Mehmet **



Sakaryaspor: Hüseyin Bilge **, Canberk **, Ceyhun **(Dk. 67 Hüseyin Altuğ Taş *), Serdar **, Enes ** (Dk. 60 Fatih **), Fikret **, Aytaç **, Talha **, Burak **, Mümin ** (Dk.77 Coşkun *), Erçağ **



Gol: Dk. 85 Emrah (Muğlaspor)



Maçtan Dakikalar:



Dk. 17 - Sakaryaspor atağında Erçağ sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Serdar vurdu Muğlaspor savunması son anda topu kornere gönderdi.



Dk. 25 - Sakaryaspor kaleyi karşıdan gören yerde serbest vuruş kazandı. Erçağ'ın vuruşunda top kaleci Hüseyin'in kucağına isabet etti.



Dk. 31 - Muğlaspor serbest vuruşunda topun başına Fatih geldi, vuruşunda top üstten auta gitti.



Dk. 35 - Muğlaspor sol kanattan Ender ile korner vuruşu kazandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.



Dk. 44 - Sakaryaspor'lu Erçağ'dan ceza sahası içinde topu kapan Ender, gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı ve ilk yarı golsüz sona erdi.



Dk.48 - Sakaryaspor'lu Talha'nın pasında topla buluşan Enes'in vuruşunda top üst direkten geri döndü.



Dk.59 - Muğlaspor atağında rakip ceza alanına giren Ender vurdu top kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Tuncay'ın vuruşunda kaleci Hüseyin bir kez daha başarılıydı.



Dk.60 - Muğlaspor kalesine yüklenen Sakaryaspor atağında Erçağ'ın cezalanı sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşunda top auta gitti.



Dk.64 - Sakaryaspor atağında Erçağ, Muğlaspor ceza alanı içine girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Taner tek hamlede topa sahip oldu.



Dk.85 GOL - Sakaryaspor ceza alanında topla buluşan Emre'nin vuruşunda top kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu 1-0. - MUĞLA