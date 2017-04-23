Muğlaspor-Sakaryaspor: 1-0

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, sezonun son iç saha mücadelesinde Sakaryaspor'u mağlup etti: 1-0.



Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 85'inci dakikada Emre Gemici attı.



Grupta 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Muğlaspor, bu skorla 42 puana ulaşıp dokuzuncu sırada kaldı. Sakaryaspor ise 65 puanda kalmasına rağmen sıralamada ikinci sıradaki yerini korudu. - Muğla