Muğlaspor Orduspor'u 2 Golle Geçti

Spor Toto 3. Lig 3.Grup Muğlaspor evinde Orduspor'u konuk etti. Ev sahibi Yeşil Beyazlı ekip ikinci yarıda Emre ve Tuncay'ın bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Stat: Muğla Atatürk



Hakemler: Barkın Kara**, Bülent Eray Kutlu**, Ali Kılıç*



Muğlaspor: Hasan **, Samet**, Fatih**, Yasin**, Osman***(Dk.83 Onurcan), Mertcan**(Dk.62 Emirhan**), Emre***, Ender**, Tuncay***, Cuma Ali**, Nizamettin**(Dk. Ozan**)



Orduspor: Mert Can*, Burak**(Dk. 90 Ulaş?),Altan**, Muhammet**(Dk. 65 Mehmet**), Özgen**, Murat**, Burak**, Emre(Dk.85 Alihan?), Asım Can**, Yasin**, Furkan**



Sarı Kartlar: Yasin(Muğlaspor), Asım Can, Murat(Orduspor)



Kırmızı Kartlar: Asımcan, Altan(Orduspor)



Goller: Dk.72 Emre, Dk. 88 Tuncay(Muğlaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR:



Dk.9 - Sağ kanattan gelişen Muğlaspor atağında ceza sahası önünden Mertcan'ın gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.



Dk. 20 -Muğlaspor konuk ekip ceza sahası önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Cuma Ali sert vurdu top kalecide kaldı.



Dk.57 - Muğlaspor sol kanattan atak başlattı, ceza sahası önünde topla buluşan Emre'nin gelişine vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.



Dk. 72 GOL - Muğlaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Samet'in ceza sahası gönderdiği pasını Emre gelişine yerden vuruş ile topu ağlara gönderdi 1-0.



Dk. 88 GOL -Muğlaspor bu dakikada farkı ikiye çıkardı. Berkay'ın pasında topla buluşan Osman ceza sahasına girdi. Vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topu Tuncay tamamladı 2-0. - MUĞLA