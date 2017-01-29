Muğlaspor-Orduspor: 2-0





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Barkın Kara (xxx), Bülent Eraykutlu (xxx), Ali Kılıç (xxx)



MUĞLASPOR: Hasan Kaya (xx)- Samet (xx), Fatih (xx), Yasin (xxx), Osman (xx), Mertcan (x) (Dk.62 Emirhan x), Emre (xxx) (Dk.83 Berkay), Ender (xx), Tuncay (xx), Cuma Ali (xx), Nizamettin Yaşar (xx) (Dk.69 Ozan x)



ORDUSPOR: Mertcan (xx)- Burak Özsoy (x) (Dk.90 Onur), Altan (xx), Muhammet (x) (Dk.65 Mehmet x), Özgen (xx), Murat (x), Burak Demireğen (xx), Emre (xx) (Dk.85 Alihan), Asımcan (x), Yasin (x), Furkan (x)



GOLLER: Dk.74 Emre, Dk.90 Tuncay (Muğlaspor)



KIRMIZI KARTLAR: Dk.51 Asım, Dk. 90+1 Altan (Orduspor)



SARI KARTLAR: Yasin, Nizamettin Yaşar (Muğlaspor), Emre (Orduspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst gruba yaklaşmayı hedefleyen Muğlaspor, düşme potasından çıkmak için çabalayan Orduspor'u 2-0 mağlup etti.



6'ıncı dakikada gelişen Muğlaspor atağında Cuma Ali'nin ortasıyla buluşan Emre'nin şutunda kaleciyi de geçen topu savunma çizgiden çıkardı.



42'nci dakikada Muğlasporlu Tuncay ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Mertcan şık bir hareketle topu kontrol etti.



44'üncü dakikada gelişen Orduspor atağında Burak Demireğen şık calımlarla ceza sahasına girip topu Murat'a aktardı. Kaleci Hasan'la karşı karşıya kalan Murat'ın şutu az farkla auta çıktı.



51'inci dakikada Ordusporlu Asım, Muğlasporlu Ender'e dirsek atınca ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



74'üncü dakikada Muğlaspor öne geçti. Samet'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Emre yerden düzgün bir vuruşla Mertcan'ı avladı: 1-0.



90'ıncı dakikada gelişen Muğlaspor atağında süratle Orduspor ceza sahasına giren Emirhan topu uygun durumdaki Tuncay'a çıkardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.



90+1. dakikada Muğlasporlu Yasin'in ayağına basan Ordusporlu Altan kırmızı kart görünce Orduspor sahada 9 kişi kaldı.



Maç da 2-0 Muğlaspor'un galibiyeti ile bitti.















- Muğla