Muğlaspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 1-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Cem Tahiroğlu (x), Caner Eroğlu (xx), Ferhat Dalgıç (xx)
MUĞLASPOR: Hasan Kaya (xx)- Samet (xx), Fatih (x), Oğuzhan (x) (Dk.60 Berkay x), Nizamettin (xx), Cuma Ali (xx) (Dk. 74 Coşkun x), Ender (xx), Emre (xxx), Ozan (x), Mertcan (xx) (Dk.89 Yasin), Akın (x)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin Altıntaş (xxxx)- Alperen (xx), Yüksel (xx), Şefik Can (x) (Dk.66 Göktuğ x), Onur (xxx), Osman Keçelioğlu (xx), Burak (xx), Emre (xx), Osman Kaya (xxx) (Dk.90 Erhan), İsmail (xx), Emrehan (x) (Dk.66 Emircan xx)
GOLLER: Dk. 25 Onur (Denizli Büyükşehir Belediyespor), Dk.27 Emre (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Samet, Cuma Ali, Ozan (Muğlaspor), Göktuğ, Onur, İsmail, Hüseyin Altıntaş (Denizli Büyükşehir Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında Denizlispor'la pilot takım anlaşması yaparak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Denizli Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Muğla deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.
1'inci dakikada gelişen Denizli Büyükşehir Belediyespor atağında Muğlaspor savunmasının anlaşmazlığından yararlanarak topu kapan Hasan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
15'inci dakikada Muğlaspor atağında Cuma Ali'nin pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Mertcan'ın sert şutu, yan direği adeta sıyırarak dışarı gitti.
25'inci dakikada Denizli Büyükşehir Belediyespor golü buldu. Osman Kaya'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Onur, sert bir kafa vuruşu ile kaleci Hasan'ı avladı: 0-1.
27'nci dakikada Muğlaspor skoru eşitledi. Akın'ın soldan yaptığı ortada Denizli Büyükşehir Belediyespor ceza sahası karıştı. Topa son ayak koyan Emre fileleri havalandırdı: 1-1.
46'ıncı dakikada Muğlasporlu Cuma Ali şık çalımlarla sağdan ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Hüseayin Altıntaş mutlak golü önledi.
65'inci dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Ender Denizli Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına girip kaleci Hüseyin'le karşı karşıya kaldı, vuruşunda günün başarılı ismi Hüseyin Altıntaş gole izin vermedi.
70'inci dakikada Muğlasporlu Emre'nin ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Hüseyin kornere çelince maç 1-1 sona erdi.
- Muğla
Muğlaspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 1-1
STAT: AtatürkHAKEMLER: Burak Cem Tahiroğlu (x), Caner Eroğlu (xx), Ferhat Dalgıç (xx)MUĞLASPOR: Hasan Kaya (xx)- Samet (xx), Fatih (x), Oğuzhan (x) (Dk.60 Berkay x), Nizamettin (xx), Cuma Ali (xx) (Dk. 74 Coşkun x), Ender (xx), Emre (xxx), Ozan (x), Mertcan (xx) (Dk.
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