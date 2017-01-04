Muğlaspor'a Sponsor

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Muğlaspor, forma sponsorunu İstanbul'da buldu.



Yeşil beyazlı ekibin, ikinci yarıda İstanbul'da faaliyet gösteren ve mutfak malzemeleri üretimi yapan Kale firmasının ismini formanın sırtında taşıyacağı açıklandı.



Söz konusu şirketle sezon sonuna kadar 100 bin TL karşılığında anlaştıklarını belirten Başkan Haluk Beyimoğlu, "Kentimizdeki güçlü ve büyük firmalar kulübümüze destek olmazken, İstanbul'dan bir şirketin forma sponsoru olması son derece anlamlı. Bu kulüp benim şahsıma ait değil, tüm Muğla'nın ortak değeri. Yönetici arkadaşlarımla gece gündüz bu kulüp için çalışırken kentten yeterli destek bulalmamak bizleri üzüyor" dedi. - Muğla