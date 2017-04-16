Muğlalı Vekil 90 Yaşındaki Annesi ile Sandığa Gitti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla ' nın Ortaca ilçesinde oyunu kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla'nın Ortaca ilçesinde oyunu kullandı. Muğla Milletvekili Erdoğan, Arıkbaşı Mahallesinde bulunan Aydınlar Ortaokuluna, 90 yaşındaki annesi Havva Erdoğan ve eşi Filiz Erdoğan ile birlikte geldi. Milletvekili oğlu ile birlikte sandığa gelen 90 yaşındaki Havva Erdoğan, ilerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yapmanın mutlu...