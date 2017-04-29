Muğlalı Çitçilere 14 Mayıs Daveti

Muğla İli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ,29 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Muğla İli Ziraat Odaları il Koordinasyon Kurulu toplantısında Muğla tarımının sorunlarını koordinasyon üyeleri ile görüşmüş ve bu sorunların çözüm yolları bulunmak üzere üst birlik olan Türkiye Ziraat Odaları Birliğine göndermişti. TZOB Yönetim Kurul muhasip üyesi sorunları yerinde görmek üzere Muğla'ya geldi.



Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu değerlendirme toplantısı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip Üye Mustafa Hepokur'un katılımlarıyla Yatağan Ziraat Odası Başkanlığında yapıldı. Yapılan değerlendirme toplantısında alınan kararlar üzerinde çalışmaların devam ettiği ve çözüm yolları için gerekli mercilere müracaatlarda bulunulduğu açıkladı.



29 Mart toplantısında alınan kararlar



Toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerince verilen evraklardan çiftçilerden alınan ücretlerin alınmaması ve Ziraat Odalarının ruhsat müracaatlarında ödedikleri döner sermaye ücretlerinden muaf tutulması istendi. Kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteklerin yaş sebze ve meyve de verilmesi istenirken, hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektrik ücretlerinin ticari değil, zirai olarak değerlendirilmesi yönünde karar alındı. Su bitkilerinde çok yüksek olan fiyatların düşürülmesi ve Muğla'da bir üst birliğin kurulması gündeme gelirken, sulama birliklerinin 25 bini dekar olan sorumluluk alanlarının mevcut mesafe korunarak 10 bin dekara düşürülmesi istendi.



Toplantıda ticari çalışan traktörler dışında kalan traktörlerin sicil kayıt işlemlerinin Ziraat Odalarına verilmesi, Hidroelektrik Santrali (HES) yapımlarında karar verilmeden önce Ziraat Odalarının görüşlerini alınması, tarım danışmanı sertifikası almak için Bakanlıkça yapılan sınavların yılda iki defa yapılması, yüzde 50 makine ve ekipman hibe desteklerin devam etmesi yönünde kararlar alındı. Hallerdeki fiyat belirleme komisyonlarına Ziraat Odalarından temsilci alınması da istenen kararlar arasında, okullarda dağıtımı yapılan süt ürününün yanında narenciye ve diğer meyvelerin de dağıtımının yapılması, hallerde yapılan ürün satışlardan kesilen yüzde 12,44'lük orandan Ziraat Odalarına yüzde 1 oranında pay aktarılması, balık üretim tesisi yapımındaki 25 tonluk işletmelerinde kırsal kalkınma desteklemeleri içine alınması kararları da alınmıştı.



Çiftçi Bayramına davet



Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, 14 Mayıs Çiftçi Bayramını nedeniyle Ankara Anadolu Meydanında (Tandoğan Meydanı) yapılacak olan etkinliğe 14 Mayıs'ta tüm Muğlalı çiftçileri davet etti. - MUĞLA