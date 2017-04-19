Muğla Ysk'ya Tencere Tavalı Protesto

Ysk'ya tencere tavalı protesto



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir araya gelen vatandaşlar tencere tava çalarak YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasına tepki gösterdi.



Bodrum Belediye Meydanı'nda saat 19.00'da toplanan vatandaşlar, tencere tava çalarak YSK'yı protesto etti. Vatandaşlara CHP İlçe Başkanı Recai Seymen 'de destek verdi. İzmir ve 10'uncu Yıl Marşı'nı okuyan eylemciler, 'Hayır bitmedi daha yeni başlıyor', 'Evet devletin hayır milletin', 'YSK darbesine hayır', 'Her yer hayır her yer direniş' sloganları attı. Herhangi bir açıklamanın yapılmadığı eylem grubun bir süre oturma eyleminin ardından olaysız şekilde sona erdi.