Muğla Yeni Pazarlarla Turist Sayısını Artıracak

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla ve ilçelerinde 250 bin yatak kapasitesi bulunan turistik tesisler, yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayarak turistlere hizmet vermeye başladı.



Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel özellikleri bünyesinde barındıran Muğla'nın turizm açısından önemli bir kent olduğunu söyledi. Muğla'da 100 bini bakanlık, 150 bini belediye belgeli 250 bin yatak kapasitesi bulunduğunu bildiren Çiçek, "Muğla, İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü turizm destinasyonu. Her yıl 3 milyon yabancı Muğla'yı ziyaret ediyor." dedi.



Çiçek, bölgeye gelen yabancı misafirlerin 2 havalimanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptığını kaydetti. Muğla'daki turizm çalışmalarının güven, çeşitlilik ve bilgilendirme temaları üzerinde yürütüldüğünü vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:



"Muğla, iklim, tarih ve doğal güzellikleri açısından alternatif turizm türlerine çok uygun. Turizm çeşitliliği yönünden ilimiz ülkemizin ilk sırasında yer almakta. Muğla ve ilçelerinde yürüyüş yolları, bisiklet rotaları, deniz sporları, mağara turizmi, doğa turizmi, kültür turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri mevcut. Fethiye Ölüdeniz, dünyada ender güzellikteki yamaç paraşütü cennetlerinden. Babadağ'dan single ve tandem olarak yılda 100 binin üzerinde atlayış yapılıyor. Denizlerimizde 65 okul tarafından 150 bine yakın dalış yaptırılıyor. Akyaka sahillerinde uçurtma sörfü dünya standartlarına uygunluğundan son yıllarda oldukça gelişti. Yılda yaklaşık 20 bin kişi bu sporu yapıyor. Bodrum'dan Antalya sınırlarına kadar eşsiz kıyılarımızda yapılan ve oldukça ilgi gören mavi tur, ilimizin dünya turizmine hediyesi."



- "Erken rezervasyonlar başladı"



Muğla'da alternatif turizm çalışmaları da yürütüldüğünü anlatan Vali Çiçek, "Bu seneki turizm beklentilerimiz geçen yıla göre çok daha iyi. Muğla ve ilçelerindeki tüm konaklama yerlerinde erken rezervasyonlar başladı. Biz, bu güzelliklerimizi korursak, değerlerimize sahip çıkarsak bölgemize gelen turist sayısı da artacaktır. Bu sayının ben geçen yıla oranla daha da artacağına inanıyorum." dedi.



Yöreye gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre bu sene yüzde 10 artış yaşandığını vurgulayan Çiçek, bu sayının önümüzdeki aylarda daha da artacağını dile getirdi. Çiçek, Muğla'ya, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Almanya ve Fransa'dan gelen turistlerin ilk sıralarda yer aldığını, yeni pazarlarla yabancı turist sayısını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.



Vali Amir Çiçek, Muğla ve ilçelerinde kongre ve termal turizmi de canlandırarak yeni destinasyonları harekete geçireceklerini söyledi. Muğla'nın güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için harekete geçtiklerini anlatan Çiçek, şöyle konuştu:



"Rusya ve Ukrayna'da fuarlara katıldık. Geçen yıl bunun ilk yansımalarını aldık. Bu ülkelerden beklentimizin üzerinde turist geldi. Bunun yanı sıra Körfez ülkelerinin sosyal medya fenomenlerini Muğla'ya getirdik. Bu kişiler Marmaris, Dalaman, Dalyan, Akyaka ve Bodrum'un güzelliklerini keşfetmek ve takipçilerine tanıtmak için Muğla'daydı. Muğla'ya hayran kalan bu kişiler ülkelerine döndüklerinde buranın tanıtımını yapacaklar."



- "Bu yıl Hint pazarına ağırlık veriyoruz"



Turizmde kalitenin artırılmasıyla hedef pazarlarının da değişeceğini belirten Çiçek, Muğla'nın alternatif pazar arayışları kapsamında Hindistan ile çalışmalara ağırlık verildiğini kaydetti.



Çiçek, Hindistan'ın turizm, düğün ve sinema firması Island Grup Başkanı Aman Bhatia'nın, Muğla'ya gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.



Hindistan'dan gelen grubu Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüştürdükleri ifade eden Çiçek, "Muğla, Hintli turistler için bulunmaz bir yer. Önümüzdeki günlerde tekrar gelecekler. Muğla'da hem Hint düğünleri yapılacak hem de filmler çekilecek. Bu kapsamda bir ön anlaşma yapılacak. Önümüzdeki günlerde 50 kişilik bir grup tekrar gelecek ve incelemelerde bulunacak. Ekim ayına doğru turizm acentelerinin kongresini Muğla'da yapacağız."



Japonya ve Çin pazarına da ağırlık verdiklerini vurgulayan Çiçek, "Muğla artık kapısını dünyanın tüm ülkelerine açarak bölgedeki var olan güzelliklerini tanıtacak. Biz turizm değerlerimizin yanı sıra bölgenin tarihini, medeniyetini ve kültürel değerlerini tanıtmak istiyoruz." dedi.



"Bu sezon Rus turistleri bekliyoruz"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de turizm sezonunun 15 Nisan itibarıyla başladığını söyledi.



"Farklı ülkelerden de eski pazar ülkelerimizden de az da olsa hareketlilik başladı." diyen Gökbel, bunun artırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve hükümet nezdinde çalışmalar yapıldığını aktardı.



Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin normale dönmesiyle Rus turistleri de beklediklerini belirten Gökbel, "Çin, Hindistan gibi değişik ülkelerden ve değişik konseptte turizm akışlarının olması için çalışmalar sürüyor. Tüm bu gelişmelerle bölgeye gelen turist sayısında bu sezon artış bekliyoruz." diye konuştu.



- "Sezondan ümitliyiz"



Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala da 2017 turizm sezonundan ümitli olduklarını belirtti.



Kavala, önceki yıl yaşanan olumsuzlukların yaşanmaması halinde, temmuz ve ağustos aylarında bir hareketlilik olacağını ümit ettiklerini ifade ederek, "Yerli turist açısından da bir hareketlilik yaşanacak. Okullar tatil olduktan sonra hareketlilik yaşanacak." dedi.