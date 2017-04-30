Muğla Yavru Kedi Ezilen Annesinin Karnından Sağ Çıktı

Yavru kedi ezilen annesinin karnından sağ çıktı



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, elektrikli bisikletin altında kalarak ölen kedinin karnındaki yavruların hareket ettiğini öğrenen veterinerler, ameliyatla 5 yavruyu çıkardı. Suni solunum ve kalp masajı yapılan yavrulardan sadece biri hayatta kaldı.



Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyunda geçen perşembe günü saat 23.00'te meydana gelen olayda, trafiğe kapalı alana giren, üzerinde kimliği belirsiz 3 gencin bulunduğu elektrikli bisiklet, parke zeminde uyuyan kedinin üzerinden geçerek hızla uzaklaştı. Boyun ve baş kısmı ezilen kedi, can çekişmeye başladı. Hamile olduğu anlaşılan kedinin karnında yavruların hareket ettiğini gören vatandaşlar, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Müdürü Veteriner Emre Kangal'a cep telefonundan ulaşarak yardım istedi.



HAMİLE KEDİ AMELİYATA ALINDI



Otomobiliyle hızla olay yerine gelen Kangal, telef olan kediyi alıp, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı Mevkii'ndeki bakım merkezine götürdü. Kangal, merkezde görevli veterinerler Hüseyin Canğara ve Nasuh Meltem ile birlikte kediyi, acil ameliyata aldı. Talihsiz kedinin karnından 5 yavru çıkaran veterinerler, ölü doğan 4'üne yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı ve suni solunum yaptı. 4 yavru hayata döndürülemezken, doğumundan itibaren yaşam belirtisi gösteren 1 yavru, müdahalelere cevap vererek hayatta kaldı. Anne kedi, 4 yavrusu ile birlikte gömülürken, hayatta kalan yavru, beslenmmesi için, yeni doğum yapan başka bir kedinin altına bırakıldı.



"ÖNLEMLER ALINMASINA RAĞMEN"



Yavruyu yeni doğum yapmış başka bir kedinin altına bıraktıklarını belirten Veteriner Kangal, sürekli takip ederek yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kediyi görüp yardım isteyen vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Kangal, "Kordon Boyu'nda benzer kazalar sürekli oluyor. Önlemler alınmasına rağmen motosikletler ve elektrikli bisikletler kordona girmeyi sürdürüyor. Orada yaşayan vatandaşlar, hatta sokak hayvanları bu araçlara tepki gösteriyor. Ancak böyle acı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor" dedi.



"BİLEREK EZDİLER"



Kedinin ezildiğini görerek yardım isteyen hayvansever İlyas Eryılmaz ise gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Kedinin trafiğe kapalı alanda uyuduğu sırada, üzerinde 3 genç olan elektrikli bisiklet tarafından ezildiğini belirten Eryılmaz, "Bilerek geldiler ve kediyi boynundan ezdiler. Daha sonra hızla uzaklaştılar. Hayvan bir süre kıvrandı ve can çekişti. Daha sonra karnında yavrular olduğunu ve hareket ettiğini gördük. Bunun üzerine veterinere haber verdik" diye konuştu.