Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu Toplandı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 2016 yılı değerlendirme toplantısı Vali Amir Çiçek başkanlığında yapıldı.



Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonu'ndaki toplantıya Vali Çiçek, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Fethi Özdemir, şube müdürleri ve personel katıldı.



2016 yılında YİKOB tarafından gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek için toplanıldığını ifade eden Vali Çiçek, İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin sonlanmasının ardından kanun hükmünde kararname ile ilde yapılan yatırımların aksamaması için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına tüzel kişilik verildiğini söyledi.



Kanun değişikliği öncesinde de çalışmaların yürütüldüğünü belirten Çiçek, "Bundan sonra da enerjimizi aynı azim ve kararlılıkla vatandaşa hizmet götürebilmek için harcayacağız. Devletin bize verdiği kaynakları hesap verilebilme prensibine göre hareket ederek kullanmaya çalıştık. Devletin kaynağını kuruşuna kadar tasarruflu ve verimli kullanmalıyız. Bu da sizlerin doğru, güvenilir, sağlıklı iş yapmasıyla olur." dedi.



Hizmetlerin odağında vatandaş memnuniyetinin esas olması gerektiğini vurgulayan Çiçek, "İlkemiz vatandaş odaklı çalışarak etkin, verimli ve iş bitirici hizmet sunmaktır." diye konuştu.



Çalışmaların bürokrasi engeline takılı kalmadan yürütüleceğine işaret eden Çiçek, şunları söyledi:



"Bürokratik engel vatandaş memnuniyetsizliği yaratır, devleti hantallaştırır, ili yavaşlatır ve kurumların saygınlığını bitirir. O yüzden çözüm getireceksiniz. Her şeyden önce hizmeti zamanında yerinde ve sağlıklı yapmak önemlidir. Ben bu vesileyle bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardaki gayretinizden ve emeğinizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarınızda da aynı gayreti görmeyi temenni ederim."



Konuşmaların ardından İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Rehberlik Denetim Müdürlüğü yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 44 yapım ihalesinin tamamlandığı, 10 projenin ihale sürecinin devam ettiği, 40 doğrudan temin yapıldığı, 97 keşif özeti ve yaklaşık maliyetinin hesaplandığı öğrenildi.