Muğla'ya Bollywood Çıkarması

Hindistan'ın sinema, turizm ve düğün alanında faaliyet gösteren önemli firmalarından Island grup başkanı Aman Bhatia, Muğla'ya geldi.



Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'in Döğüşbelen Mahallesi'nde oluşturduğu film platosunda gerçekleşen toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman kaymakam ve belediye başkanları, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Yılmaz Erdoğan ve Island grup başkanı Aman Bhatia katıldı. Toplantı öncesi Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki film platosunun sinevizyon gösterimi yapıldı. Dünyanın 17 ülkesinde şubesi bulunan Island grup yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.



DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Island grubunun başkan ve yönetiminin bölgeyi gezdiklerini belirterek, "Bu bölgenin ne kadar önemli tarihsel kültürel değerlerinin mükemmel olduğunu söylediler. İnşallah burada gerek turizm olarak, gerekse düğün organizasyonları ve film konusunda çok ciddi çalışmalar olacak" dedi.



MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ise geçen yıl turizm sezonunun yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle kötü geçtiğini belirterek, "Turizm alanında alternatif hazar arayışlarını sürdürdük. Bu amaçla Hindistan'da yapılan turizm fuarına katılarak burada Muğla turizminin daha geniş pazarlara açılması amacıyla ikili görüşmeler yürüttük. Hindistan'ın sinema, düğün ve turizm alanında faaliyet gösteren Island grubu ile yaptığımız görüşmeler sonunda firma temsilcilerini Muğla'ya davet ettik. Bugün de firma başkanına Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'daki bazı bölgeleri gezdirdik. Umarım bu toplantının sonunda Muğla turizmi adına olumlu gelişmeler yaşanacak" diye konuştu.



Muğla Valisi Amir Çiçek de Muğla turizminin geçmişten günümüze deniz, kum ve güneş üzerine odaklandığını belirterek, "Bugüne kadar nedense Avrupa ülkelerine yönelik çalışmalar yapılmış. Uzakdoğu ülkeleri ve Hindistan'a, hatta kuzeydoğu ülkelerine de turizm marketleri açmayı, pazar alanları bulmayı düşündük ve bu nedenle Hindistan'da düzenlenen ve DOKTOB ve Muğla Ticaret Sanayi Odası bir fuara gitti. Orada kurulan ilişkiden ve oradakilerin Türkiye'ye olan yakınlıklarını ve beklentilerini hissedince bu defa Hindistan pazarını Muğla'mıza ve özellikle bu bölgemize açabilir miyiz düşüncesiyle irtibatlar kuruldu. İşte Island grubu önemli bir grup. Özellikle turizm üzerinde acenteleri yönlendiren, onlara büyük bir pazar bulabilen, Bollywood, hatta evlenme törenlerini, diğer turları ayarlayan bir grup. Böyle bir başlangıç oldu. Bundan sonra artık daha geniş bir grup gelerek bu bölgeyi tanıtacağız ve Hindistan pazarını Muğla'ya açmayı düşünüyoruz. Burada Hindistanlıların bu bölgede evlenmelerini sağlamak, düğünlerini burada yaptırmak, turizm amacıyla, dinlenmek için buraya gelmelerini sağlamak, tarihi, doğayı, yürüyüşü belki en önemlisi de film çevirmelerini sağlamak. Yani Bollywood sanatçılarını da buraya getirebilmek" dedi.



"BUGÜN BURAYA HER ŞEYİ ÖĞRENMEK ÜZERE GELDİK"



Island grup başkanı Aman Bhatia, Muğla'ya büyük bir tutku ile geldiklerini belirterek, "Daha önce Muğla'dan haberdar değildik. Gördüğümüz kadarı ile Muğla, Hindistan'daki seyahat eden birçok kişi hem aile için, hem toplantı grupları, hem de düğün ve kutlamalar için çok ideal bir yer oluşturuyor. Bu anlamda da Island grup olarak burada olmaktan dolayı mutluyuz. Buraya gelmemize vesile olan Fulya hanıma teşekkür ediyoruz. Bugün buraya her şeyi öğrenmek üzere geldik. Küçük bir parçayı gördük ama gördüğümüz kadarı ile Muğla Hintli seyahatler için çok ideal bir yer. Burada su sporları var, gezilecek görülecek çok yerler var. Bunun dışında da özellikle devletin valisi, kaymakamları bize Muğla'nın tanıtımında büyük destek vereceklerini söylediler. Alacağımız bu destek ile birlikte Hindistan için iyi bir alternatif mekan oluşturacak" şeklinde konuştu.



"TEKNİK KAPASİTE OLAR HOLYWOOD'DE NE VARSA EKSİKLERİ YOK FAZLALARI VAR"



Köyceğiz'deki film platosunda Hindistanlı firmayı ağırlayan sanatçı Yılmaz Erdoğan ise, "Hindistan benim öteden beri zaten aklımdan geçiyordu çok da güzel bir denk gelme oldu. Çünkü sinema deyince aklına Holywood'dan başka bir şey gelmeyen yıllar geçirdik. Şimdi biraz da yakından görüyorum Bollywood'u. Teknik kapasite olar Holywood'de ne varsa eksikleri yok fazlaları var. Hem kültür olarak bize daha yakın bir kültür. Dile baktığınızda bir sürü ortak kelime olan bir dilden bahsediyoruz aslında. Biraz dünyaya başkalarının bakmamızı istediği gibi değil de kendi gözlerimiz ile baktığımızda yakını uzağa daha iyi görüyoruz esasen. Bu benim için küçük bir başlangıç gibi görünüyor ama bunun artısı çok ciddi bir şekilde gelecek bence. Bir türlü kullanılamayan sağlıklı ilişki ancak film stüdyoları ve yapımcılar düzeyinde kurulursa eğer gerçekçi ilişki oluyor. Bir tek film yapmak için olmuyor, daha büyük bir şey oluyor. Dolayısıyla bu kıymetli misafirlerimizle birlikte Bollywood'a bir yol açılıyor gibi geliyor ve açılmalı. O yüzden ben de dans dersleri almaya başlasam iyi olacak. Çünkü orada gerçekten çok iyi dansçılar var. Çünkü orada çok yüksek kaliteli bir sinema endüstrisi var. İnşallah iyi bir işbirliği olur" ifadelerini kullandı.



(Bekir Tosun - Cihat Cura / İHA)