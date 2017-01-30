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Muğla'ya 13 Rüzgar Türbini İnşa Edilecek
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Muğla'ya 13 Rüzgar Türbini İnşa Edilecek

Muğla'da Milas Güllük ile Bodrum Güvercinlik arasına 13 yeni rüzgar türbini inşa edilecek.

Muğla'ya 13 Rüzgar Türbini İnşa Edilecek

Muğla'da Milas Güllük ile Bodrum Güvercinlik arasına 13 yeni rüzgar türbini inşa edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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