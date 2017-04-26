Muğla ve Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesi ve Balıkesir'de 30 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akkent polis noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kontrolde kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Hindistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.



Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince genişletilen soruşturmada, kaçakları taşıyan minibüsün aynı özellik ve plakasında başka bir araç olduğu tespit edildi.





Milas merkez ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonda E.M, E.K. ve Bangladeş uyruklu U.H. gözaltına alındı.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M. ve E.K. tutuklanırken, U.H. serbest bırakıldı.