Muğla Valisi Çiçek'ten Şehit Ailesine Belge

Fetö'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşamını yitirdiği belirtilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şehit olduğunun duyurulması üzerine, Muğla Valisi Amir Çiçek, beraberindeki protokol üyeleriyle acılı ailesini ziyaret etti. Vali Çiçek, şehidin annesi Bilsen Dağdaş'a 'Şehadet Belgesi'ni verdi.



15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen ve bekar olan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı eve yerleşme hazırlıkları yapıyordu. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. Dağdaş'ın Muğla'da oturan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk etapta oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Bilsen Dağdaş, listede çocuğunun adını bulamayınca bu kez hastanelerin yolunu tuttu. 6 gün oğlunu arayan anne Dağdaş, son çare olarak istemeyerek de olsa Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliksiz cenazeler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden 8 gün sonra adli tıp kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cenazesine ulaştı. Ancak Dağdaş, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmadı.



VATAN HAİNİ SANILDI, CENAZE NAMAZI KILDIRILMADI



Bu gelişme üzerine Astsubay Dağdaş'ın annesi Bilsen Dağdaş, oğlunun darbeci askerler tarafından öldürdüğünü söyleyerek 'şehit' sayılmasını istedi. Şehitlik verilmesini beklediği oğlunun tören yapılmadan mezarlıkta kılınan cenaze namazıyla toprağa verildiğini, camide mevlit okutma isteklerinin de kabul edilmediğini söyleyen anne Bilsen Dağdaş'ın isyanı, ulusal ve yerel basında yer aldı. Bilsen Dağdaş, oğlunun şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvurdu. Savcılık, soruşturmanın ardından Dağdaş'ın FETÖ'cü askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu.



MUĞLA PROTOKOLÜNDEN AİLEYE ZİYARET



Gelişmelerin ardından Muğla Valisi Amir Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Garnizon Komutanı Yarbay Erkan Manavoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hüseyin Erkek ve beraberindeki protokol eşleri, Muğla'da yaşayan acılı anne Bilsen Dağdaş'ı evinde ziyaret etti.



Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarını ödeyemeyeceklerini belirten Vali Çiçek, "Bize düşen şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve korumaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar koruyacak, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını sağlayacağız. Aileleri bize emanettir. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Çiçek tarafından anne Bilsen Dağdaş'a Şehadet Belgesi takdim edildi. İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, şehit için evde dua okudu.