Muğla Valisi Çiçek, Marmaris'te

Muğla Valisi Amir Çiçek, "Halk günü, vatandaş buluşması"nda Marmaris'te ilçe sakinlerini dinledi.



Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya kurum müdürleri, ilçe müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Muğla Valisi Çiçek toplantı öncesinde kurum müdürlerine yönelik açıklamalarda bulundu.



Çiçek kamu kurumlarının amirlerine, "Kurum amirlerimiz himayesinde çalışan tüm memurlarına sevgi ve saygı içinde davranmalı. Bir kuruma gelen muhtarın getirdiği sorun muhtarın değil mahallesindeki binlerce insanın sorunudur diye bakarak kurumun hızlı bir şekilde talebe cevap vermesi lazım." dedi.



Toplantıya katılan ilçe sakinlerine de seslenen Çiçek, "Sizleri dinleyeceğiz. Sizlerin önerilerini alacağız. Eksiklerimizi soracağız. Mazeret üreten değil mazeretleri yok eden bir anlayış ortaya koyacağız. Birbirimizi anlayacağız. Kurumlarımız ne kadar başarılı olursa bu vatandaş memnuniyeti ile olur." dedi.



Yazın nüfus 5 katına çıkıyor



Vali Çiçek, Muğla'da kış aylarında 900 bin vatandaşa hizmet ederken yazın milyonlara hizmet ettiklerini söyledi.



Marmaris'in nüfusunun 5 katı insana yazın hizmet verdiğini kaydeden Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok fazla insana hizmet versekte memnuniyet birinci önceliğimiz. Bütün bir kurum olarak vatandaşı memnun etmek lazım. Kurumun amirinden memuruna kadar aynı seviyede hizmet vermeli.



Toplam kalitede hizmet vermek zorundayız. Bugün eksikliklerimizi konuşacağız. Eleştirileri de bekliyoruz. Ama bunu yaparken öneride bekliyoruz sizlerden."