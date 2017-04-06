Muğla Valisi Çiçek Aa'nın 97. Yıl Dönümünü Kutladı

Muğla Valisi Amir Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Vali Çiçek mesajında, halkın sesi ve kulağı olan AA'nın, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydetti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden, her daim halkın ülke ve dünyada yaşanan olaylar hakkında doğru ve tarafsız haberdar olmasını sağlayan Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çiçek, mesajında şunlara yer verdi:



"Toplumda saygınlığını ve güvenilirliğini koruyan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumsal değerlere ve sorunlara sahip çıkarak, ilke edindiği bağımsız, tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışını sürdüreceğine inandığım Anadolu Ajansına üstün başarılar diler, tüm çalışanlara sağlık ve başarılar dilerim."