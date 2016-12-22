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Muğla - Tartıştığı Erkek Arkadaşı Pencereden Itti

Muğla - Tartıştığı Erkek Arkadaşı Pencereden Itti

Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti (2)TUTUKLANDIMuğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı kadın arkadaşı M.G.U.

Muğla - Tartıştığı Erkek Arkadaşı Pencereden Itti

Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti (2)

TUTUKLANDI

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı kadın arkadaşı M.G.U.'yu (34) ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya itip,

evdeki eşyaları sokağa fırlatıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyerek polislere zor anlar yaşatan ve 3 saat sonra içeri itfaiye merdiveniyle giren polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan O.B. (22) sevk edildiği adliyede tutuklandı. O.B. Seydikemer Eşen T tipi cezaevine gönderildi.

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