Muğla Tarımı Masaya Yatırıldı

Üreten Muğla Ortak Akıl Toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Muhammet Sevinç, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Ziraat Odası başkanları ve birlik başkanları katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Muhammet Sevinç, ortak akıl yürütmek amacıyla bir araya gelindiğini kaydetti. Sevinç, "Tarım alanı ilin yüzde 18'ini kapsıyor. Muğla, tarımsal üretim faaliyetlerinde, narıyla, narenciyesiyle, kültür balıkçılığıyla öne çıkıyor. İlimizin bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri değeri yaklaşık 7 milyar TL değerinde. Yaş meyve sebze değeri 694 milyon TL. İthalat her yıl artıyor, bu da ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bakanlığımız birçok konuda siz değerli çiftçilerimize büyük destek veriyor" dedi.



Taşı toprağı altın olan bir ilde yaşandığını ifade eden Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, "Üreten ama kaliteli, ürettiğini pazarlayabilen bir il olabilmek için buradayız. Bu toplantıları yaparken tarımı yapan Fadime teyzeyi, Ahmet amcayı düşünerek gerekli insanlarla bir araya gelerek sorunları tespit ediyoruz. Bir dosya yaparak bakanlığa götürdük. Biz inanıyoruz ki bu toplantı saha ile bakanlık arasında bir köprü oluşturacaktır" dedi.



Toplantının amacını çok anlamlı olduğunu söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, "Günümüzde doğru üretim için gerekli olan ortak akıldır" dedi. Harmandar, "Bilindiği gibi Muğla'mız her türlü güzelliğe sahip. Amacımız, parlayan bir yıldız gibi Muğla'yı öne çıkarmak. Üniversite olarak ortak toplantı yapmayı ilke haline getirdik. Üniversitemizin temel ilkesi halka açılmasıdır. Valimizin öncülüğünde Teknopark A.Ş.'yi kurduk. Amacımız üretilen ürünleri katma değeri fazla olarak kaliteli ürünler haline getirmek" şeklinde konuştu.



MUĞLA'NIN TARIMSAL DEĞERİ ORTADA



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özcan, yaptığı konuşmada Muğla'nın tarımsal değerine dikkat çekti. Özcan, "Türkiye'nin 2015 rakamlarıyla konuşacağım. 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün ihracı yapılıyor. Bu üretim değerinden de ihracat değeri 18 milyar dolardır. Yaklaşık 11,5 milyar liralıkta ithalatımız var. Buradan söylenmek istenen, Türkiye tarımsal hasıla ve ihracat bakımından net bir ihracat ülkesi durumundadır. Türkiye'de dünyanın geleceğine gıdası ve üretimiyle ilgili biz de varız diyen ülke adayları arasındadır. Bu adaylığımız çok ciddidir. Türkiye'nin büyüme hızı bir tarafta, tarımsal büyüme hızı bir tarafta. Çok şükür son 10-15 yıldır büyüme hızı her geçen yıl biraz daha artıyor. Tarım sektörü son 15 yıldır yerinde saymanın ötesinde hep yüzde 3'lük 4'lük büyüme hızı gösteren bir sektördür. Bu gayret ve çaba hiç şüphesiz üreticinin, sanayicinindir" dedi.



TÜRKİYE NET İHRACATÇIDIR



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özcan, Türkiye'nin net ihracatçı olduğunu kaydederek, "Biz 18,5 milyon ton süt üretiyoruz. 1 milyon 150 bin ton kırmızı et üretiyoruz. 1 milyon 990 bin ton kanatlı et üretiyoruz. 17 milyar adet yumurta üretiyoruz. 150 bin ton da balık üretiyoruz. Bunlara bakıldığı zaman süt üretimindeki yeter limit nedir, kırmızı et üretiminde yeterlilik nedir, yumurtada balda ve bitkisel üründe yeterlilik nedir. Türkiye net ihracatçıdır. Bitkisel üretim konusunda bizim çok şükür önemli bir sıkıntımız yok. Hayvancılıkta da sütte sıkıntımız yok, kırmızı ette bir sıkıntımız vardır. Bu da yıllardan beri gelmiş olan stratejik bir değerlendirmenin yeniden gözden geçirilmesini icap ediyor. 1 milyon 300 bin ton ihtiyacımızın 1 milyon 150 bin tonunu karşılıyoruz. Yani 150 tonluk bir açıklığımız var. Bu açığı da kapatmak için bakanlık olarak yeni politikalar uygulanıyor. Türkiye'de 3 milyon 100 bin tarım işletmesi var. Bu işletmelerin yüzde 66'sı hayvancılık ve bitkisel üretimi beraber yapıyor. Yüzde 30'u sadece bitkisel üretim yapıyor, yüzde 3 civarında da sadece hayvancılık yapılıyor. Bu değerler göz önünde bulundurulduğu zaman başka ülkeyle kıyaslama çok doğru değil. İthal etme zorunluluğu olan ürünler vardır, örneğin kauçuk gibi. Ama buğday üretimindeki eleştiriyi anlayamıyorum. Türkiye son 10 yıldır un ihracatında dünya birincisidir. Makarna ihracatında dünya ikincisidir" şeklinde konuştu.



Muğla'nın önemli özellikleri olduğunu ifade eden Özcan, "Arıcılık, zeytin, zeytinyağı Muğla'nın önemli özelliklerindendir. Biz burada üretimi artırmak için, üreticinin refah seviyesini artırmak için bir araya geliyoruz" dedi.



ÜRETEN MUĞLA



Muğla Valisi Amir Çiçek, Üreten Muğla'nın daha fazla üretmesi için çabaladıklarını kaydetti. Vali Çiçek, "Biz yeni pazara giren, dünyaya açılan değil, uluslararası pazarda aranan bir ile doğru gidiyoruz. Her zaman söylüyoruz, ortak akıl kolektif hareket. Ürünlerimiz en kaliteli ürünler. Sadece üreticilerin sorunlarını değil önerilerini de dinliyoruz. Böyle bir çalışma için STK'lara, Kadem Mete'ye teşekkür ederim. Çiftçilerimizin ürettiklerine katkı sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Muğla'da sadece turizm, ticaret, enerji yok. Tarım en önemli şey. Toprağımız 12 bin 890 metrekare, yüzde 68'i orman, yüzde 19'u tarım olan bir il. Üreticinin alın teri, nasırlı elleri için çalışıyor. Eksiklerimiz var. Burada o eksikliklerimizi konuşacağız. Üniversitemiz de çok değerli öğretim görevlileri, araştırmacılarımız var. İlin neye ihtiyacı varsa fakülteler ona göre dizayn ediliyor. Sadece tarım değil. Teknopark A.Ş.'yi de kurduk. Niye kurdunuz dediklerinde, Muğla üreten Muğla dedik. Bu yaptıklarımız Türkiye için, Muğla için. Muğla'da ki eksiklerimizden birisi de örgütlenme. Muğla'nın her yeri çok değerli" dedi. - MUĞLA