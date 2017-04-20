Muğla Şüpheli Çantaya Rağmen Lokma Sırasından Çıkmak Istemediler

Şüpheli çantaya rağmen lokma sırasından çıkmak istemediler



MUĞLA'da meydana bırakılan şüpheli kadın çantası, bombalı olabileceği şüphesiyle korku yarattı. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yakındaki lokma kuyruğundaki bazı kişilerin sıradan ayrılmak istememesi, polislere zor anlar yaşattı. Bomba imha uzmanının inceleyip, açtığı çantadan cüzdan çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı.



Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Kurşunlu Meydanı'nda bugün saat 17.00 sıralarında bir bankın üzerine bırakılan kadın çantası bombalı olabileceği şüphesiyle korkuya yol açtı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bankın çevresini güvenlik çemberine alırken, İsmet İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bu sırada meydanda olan biteni öğrenmek için toplanan kalabalık ise cep telefonlarına sarıldı. Bazı vatandaşlar polislerin 'uzaklaşın' uyarılarına aldırış etmeden cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı, bazıları ise lokma kuyruğundan ayrılmak istemedi. Polisin ikazı sonrası, lokma almak için bekleyenler güçlükle ikna edilip, uzaklaştırıldı. Bu arada olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünyeyle patlatma gereği duymadan çantayı açtı. Çantadan içinde bir miktar para bulunan cüzdan çıkması, polislere ve çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.