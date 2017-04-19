Muğla - Sulama Tankeriyle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, belediyeye ait sulama tankerinin çarptığı motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Ramazan Kodal hayatını kaybederken, arkasında bulunan arkadaşı ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Fethiye-Muğla Karayolu'nda meydana geldi. Karayolundaki çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan kısmındaki kavşakta dönüş yapan Ramazan Kodal (23) yönetimindeki 48 JA 720 plakalı motosikletle Fethiye Belediyesi'ne ait, Murat Can Öztürk (25) idaresindeki 48 PN 350 plakalı sulama tankeri çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kodal olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan arkasındaki arkadaşı Mert Uçak (23) sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Fethiye Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Uçak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaza sonrası tanker şoförü Öztürk gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.