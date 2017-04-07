Muğla Sağlık Merkezine Yetiştirmek Istedikleri Kişi Ölünce Şoke Oldular

Sağlık merkezine yetiştirmek istedikleri kişi ölünce şoke oldular



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında nefes almakta güçlük çekerken rastlayıp, Aile Sağlığı Merkezi'ne götürmek istedikleri 57 yaşındaki Abidin Anagur'un yaşamını yitirmesi üzerine otomobilin kadın sürücüsü Hande Orhun (37) ve yanındaki arkadaşı Figen Uyanık (48) şoke oldu. Savcının talimatıyla polis merkezinde ifadeleri alınan iki kadın uzun süre üzerlerindeki şoku atamadı.



Bodrum'daki bir sitede bahçıvan olarak çalışan Abidin Anagur, dün (perşembe) saat 17.00 sıralarında Gerişaltı Mevkisi'nde fenalaştı. Nefes almakta zorlanan Anagur, tesadüfen 48 VD 963 plakalı otomobiliyle Bodrum istikametine giden takı tasarım sanatçısı Hande Orhun ve yanındaki arkadaşı Rotary Bodrum Kulübü eski Başkanı Figen Uyanık tarafından farkedildi. İki arkadaş, hemen durup, Anagur'u otomobillerine alarak 4 kilometre mesafadeki Yalıkavak 14 Nolu Fatma Meral Akın Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Orhun, burada Anagur'u otomobilden indirmek için Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli salık ekiplerinden yardım istedi. Otomobil gelen doktor ve sağlık ekipleri, Anagur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Anagur'un cebinden çıkan telefon numarasından Şükriye Anagur'a ulaşılıp, eşinin rahatsızlandığı söylenerek, Aile Sağlığı Merkezi'ne çağrıldı. Aile Sağlığı Merkezi'ne geldiğinde cenaze aracını gören Şükrüye Anagur, fenalaştı. Hemşirelerin yardımıyla Aile Sağlığı Merkezi'ne alınan Anagur'a, gerekli müdahale yapılıp müşahade altına alındı. Sağlık merkezine yetiştirmek istedikleri Abidin Anagur'un öldüğünü öğrenen otomobil sürücüsü Hande Orhun ve yanındaki arkadaşı Figen Uyanık, uzun süre olayın şokunu üzerlerinden atamadı. Orhun ve Uyanık, savcının talimatıyla Yalıkavak Polis Merkezi'ne götürülüp, ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.



Yolda gördükleri rahatsızlanmış bir kişiye yardım etmek isterken bu durumla karşılaştıklarını belirtip Figen Uyanık, "Ancak biz yine de insanlara her zaman yardım etmeye devam edeceğiz. Ölen kişiye Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük" dedi.



Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirtilen Anagur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.