Muğla Rottweiller Çetesinin Lideri Izmir'de Son Yolculuğuna Gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa terk edilen golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan, kendilerine "Golden Çetesi" ismini veren eski güverte reisi Şenol Özbakan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra İzmir'de toprağa verildi. Şenol Özbakan'ın mezarına çete üyesi köpeklerin tüy ve tasmalarından da konuldu.



Bodrum'da güverte reisliği de yapan Şenol Özbakan, burada minibüste yaşamaya başladıktan sonra golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpeği de beslemeye başladı. Kendilerine golden çetesi adına veren Şenol Özbakan, akciğer rahatsızlığının yanı sıra kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle tedavi gördüğü Aydın'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Şenol Özbakan'ın cenazesi, İzmir'e getirildi. İlahiyat Cami'ndeki namaz öncesinde kızı Yağmur Özbakan ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Gözyaşlarını tutamayan Yağmur Özbakan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Şenol Özbakan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazdan sonra Balçova Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada Şenol Özbakan'ın arkadaşı Ersin Dilek, Bodrum'daki çete üyesi köpeklerin kıllarından ve tasmasından yanında getirip mezarına bıraktı.