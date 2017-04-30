Muğla Ritm Orkestrası Büyük Konsere Hazır

Ritm orkestrası büyük konsere hazır



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesinde 5 yıl önce oluşturulan zihinsel ve bedensel engelli gençlerin oluşturduğu ritim orkestrası, ünlü sanatçı Selçuk Alagöz ile birlikte 4 Mayıs'ta vereceği konser için son hazırlıklarını tamamladı.



Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki Turgutreis Zihinsel ve Bedensel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yıl önce müzik öğretmenleri Tuğba Çetin ve Soner Alkaç öncülüğünde oluşturulan 21 kişilik ritm orkestrası ilçede verdiği konserlerle sanatseverleri hayran bırakıyor. Vakıf bünyesindeki ritm atölyesinde çalışmalarını sürdüren engelli gençerin kurduğu orkestraya ünlü sanatçı 72 yaşındaki Selçuk Alagöz de destek verdi. Alagöz ile yaklaşık iki haftadır çalışmalarını sürdüren engelli gençlerin kurduğu orkestra İzmir Marşı, Malabadi Köprüsü, Çayır Çimen, Çadırımın Üstüne, Samanyolu ve benzeri türküler ile oyun havalarını bongo, darbuka, zil, flüt, tumba, marakas kullanarak çalabiliyor. 4 Mayıs akşamı Heradot Kültür Merkezi'nde engelli gençlerle birlikte konser vereceklerini belirten Selçuk Alagöz "Engelli çocuklarımızın oluşturduğu orkestra gerçekten bir harika. 4-4 ve 9-8'lik ritmli şarkıları mükemmel derecesinde çalabiliyorlar. Ben de onların orkestrasına destek veriyorum. Bodrum'da yaşayan sanatçılar olarak bu orkestrayı yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 4 Mayıs akşamı birlikte vereceğimiz ilk konserde ben ayrıca yazdığım '2 Kez Yaşadım' isimli kitabımı da engelli çocuklarımıza destek amacıyla imzalayacağım. Bu orkestranın vereceği konseri kaçırmayın diyorum" dedi.