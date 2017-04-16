Muğla Protokolü Oyunu Kullandı

Anayasa değişikliği halk oymaması referandum u için vatandaşlar oylarını belirlenen sandıklarda kullanırken, Muğla Valisi Amir Çiçek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de oylarını kullandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün oyunu Menteşe Düğerek Mahallesi Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda, Vali Amir Çiçek ise Menteşe Kocamustafendi İlkokulunda kullandı.



Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bir referandum propaganda süreci geçirdik. Gördüğüm kadarı ile çok üzücü hadiseler olmadı, bu da sevindirici demokrasimiz açısından. Bu referandum ile ilgili herkes referandum un maddeleri ile ilgili görüşlerini, düşüncelerini, endişelerini, umutlarını ifade etti. Bugün de halk oylamasını yaparak bununla ilgili kararını bildirecek. Ben Türk milletinin ferasetine inanıyorum. Onun verdiği oylarla çıkacak sonuca da hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Burada kazanan kaybeden yok. Tamamen ülke menfaati, ülkenin geleceği, Türkiye Cumhuriyet'i devleti ve milleti kazanıyor. Sonuçlar ne olursa olsun hepimizin diğer görüşte olanların oylarına da saygı duymamız ve barış içerisinde, sevgi içerisinde sonuçları hep beraber kabullenmemiz gerekiyor" dedi.



Muğla Valisi Amir Çiçek, milletin önüne sandık konulduğunu belirterek, "Milletimiz şimdi hakemlik yapacak. Anayasamızı da inşallah olumlu veya olumsuz onaylayacak. Milletimizin vereceği he karara saygılıyız. Milletimiz sandıkta ne karar verirse ona saygımız sonsuz. Bugün Muğla ve ilçelerinde 690 bin 631 seçmen Bin 987 sandıkta oylamalar devam ediyor. Şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı ve vatandaşımız sakin bir şekilde oyunu kullanıyor. Muğlalılara şunu söylemek istiyorum. Eğer evinden gelemeyen varsa, engellimiz varsa, yaşlımız varsa araç ayarladık. İstedikleri zaman o vatandaşlarımızı evlerinden alıp oylarını kullandıracağız. O vatandaşlarımızın da vatandaşlık hakkını kullandırmaya çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA