Muğla - Patika Yolda 5 Kilo Esrarla Yakalandılar

Patika yolda 5 kilo esrarla yakalandılar



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne uyuşturucu madde getiren, ancak kontrol noktasında yakalanmamak için patika yolu kullanan 2 kişi, köylülerin fark edip haber verdiği jandarma ekiplerince, 5 kilo esrarla birlikte yakalandı.



Diyarbakır'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi, Marmaris'e ulaştırmak isteyen E.T. (36) ile E.Y. (20), bugün geldikleri ilçede, jandarma kontrol noktasına varmadan araçtan inerek, patika yola girdi. Patika yolda yürüyen iki kişiyi gören köylüler, şüphelenip jandarmaya haber verdi. Çetibeli Mahallesi'nde patika yolun bağlandığı noktada önlem alan jandarma ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 5 kilo esrar ele geçirildi. İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.