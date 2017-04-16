Muğla - Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Otomobilin çarptığı yaya öldü



MUĞLA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptığı 60 yaşındaki Şahap Türköz hayatını kaybetti.



Kaza, dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Muğla-Aydın Karayolu Salihpaşalar Mevkii'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Şahap Türköz'e, Harun Akyüz yönetimindeki 48 YK 280 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Akyüz feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Akyüz'ün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrolünde alkolsüz olduğu öğrenildi. Şahap Türköz'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.