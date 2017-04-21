Muğla Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosiklete otomobil çarptı, 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, Antalya-Fethiye Karayolu'nun Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi girişinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Seydikemer yönüne giden Samet Sönmez'in kullandığı 07 CRC 50 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde anayola çıkan Cafer Atlı yönetimindeki 48 BAJ 06 plakalı motosiklete çarptı. Yol kenarına savrulan kasksız motosiklet sürücüsü Atlı yaralanırken, arkasındaki komşusu 57 yaşındaki çiftçi Hüdamettin Kımçı olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Sönmez ile yolcu koltuğunda bulunan Nasdiya Kutsanto ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Sönmez ve Kutsanto'ya ayakta müdahale ederken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Atlı, ambulansla Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinde yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası Kımçı'nın cesedi ise savcının incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anının yol kenarındaki bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.