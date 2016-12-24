Muğla'nın İlk Maker ve Kodlama Merkezi BİLSEM'de Açıldı

Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme ve Tasarım Odaklı Düşünme alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan ve bu yolla günümüzün üreten bireylerini geleceğe hazırlayan Merkez'de öğrenciler dünyadaki en yeni teknolojilerle kodlama, tasarım yapma ve çalışmalarının üç boyutlu çıktısını alma imkânına sahip oldular. Akıllı telefon ve tabletlerden de kumanda edilebilen yazılımlar sayesinde çok geniş kullanım alanı bulunan setler, proje üretmeleri için öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell arasında yapılan protokolle temin edilen kitler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Teknik Malzeme desteği ile kurulan Merkez aynı anda 60 öğrenciye çalışma imkânı sağlayan teknik donanıma sahip.

Kodlama Merkezinin açılışı ile ilgili konuşan BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci: "Turkcell Zeka Küpü Projesi ile temin ettiğimiz kitler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle oluşturduğumuz Maker ve Kodlama Merkezimizi açmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle Turkcell'e, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Oktay Kılıç'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci'ye katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Maker ve Kodlama Merkezi'nde Neler Yapılıyor

Öğrencilere robotik ve kodlama eğitimi verilen, çok özel bir merkez. Ayrıca Maker ve Kodlama Merkezinde bulunan üç boyutlu yazıcı(3D) ile öğrenciler hayal ettikleri, tasarladıkları her türlü materyali basabilmekteler.

