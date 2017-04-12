Muğla'nın 'Damarlarında Köstebek' Geziyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, şehirlerin damarları olarak nitelendirilen kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kontrolünü 'köstebek' olarak bilinen kameralı robotla yapıyor.



İnsan vücudundaki damaların önemi kadar kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının da şehirler için çok önemli olduğunu belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, "Muğla gibi önemli bir kentin alt yapısının önemini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de alt yapıdaki sorunlara kısa sürede tespit edip müdahale etmemiz gerekiyor. Araç filomuzda bulunan kanal görüntüleme aracımız ile hatlardaki tıkanıklık, sızma ve taşma gibi arızaların kesin ve noktasal olarak tespitini yapıyoruz" diye konuştu.



ÜLGEN, "DENEME YANILMAYA SON VERDİK"



Hatlardaki arızalar nedeniyle üst yapıların boz-yap haline gelmemesi için artık bu araçla deneme yanılmaya son verdiklerini belirten Ülgen, "Önceleri yer altı hatlarında oluşan bir arızada noktasal yer tespiti mümkün olmadığı için mecburen o sokaktaki bütün hattı kazıp yenilememiz gerekiyordu. Bu aracımız ile bir problemi deneme yanılma yöntemi ile değil bilinçli bir şekilde araştırıp bu araştırmalar sonucunda da şehrimize en verimli hizmeti sunmak için çabalıyoruz" dedi.



"KÖSTEBEK ARAÇTAN 300 METREYE MESAFEYE HARAKET EDEBİLİYOR"



Kanal görüntüleme aracı ile damarları görüntülenmemiş ilçe kalmayacağını belirten Ülgen, "Araçta bulunan "Köstebek" isimli robotla, arızalı yerleri noktasal olarak tespit ediyor ve lazer sistemi ile tespit edilen bu yerleri milimetrik olarak ölçebiliyoruz. Ayrıca bu ölçüm sayesinde kanala yapılması gereken tamir metodunu da net olarak belirleyerek noktasal müdahale de bulunuyoruz. Köstebek robotun çektiği görüntüler, bilgisayar vasıtasıyla kaydedilmekte ve araç içerisinde monitör tarafından da izlenmektedir. Araçta yer alan robot kanal içerisinde 300 metre mesafeye kadar hareket etme kabiliyetine sahiptir. Şubat ayında araç filomuza kattığımız bu aracımız ile Fethiye ilçemizde 3 bin metre, Ortaca ilçemizde bin metre uzunluğundaki hatların kontrolü yapıldı. Diğer ilçelerimizde de bu çalışmamız devam ediyor" diye konuştu. - MUĞLA