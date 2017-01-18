Muğla Mermeri Dünya Ülkelerini Süslüyor

DURMUŞ GENÇ - Türkiye mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihraç edilirken, kentte "beyaz altın" olarak adlandırılan mermer, yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda önemli ilerleme kaydeden mermercilik sektörünün Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi.



Karakuş, Türkiye'deki mermer üretiminin yüzde 20'sinin Muğla'dan gerçekleştirildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerindeki 100'den fazla mermer ocağı ve 70 fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde bulunuyor. Bu istihdam açısından çok önemli bir rakam." dedi.



Mermer sektörünün özellikle bazı ilçelerde köyden kente göçü de durdurduğunu vurgulayan Karakuş, "Mermer fabrikalarının ve ocaklarının bulunduğu yerlerde herkes yaşadığı köyde, ilçede istihdam edilebilir duruma geldi. Dolayısıyla sektör insanların köyde iş bulamayıp şehirlere göç etmesini engelleyerek sosyal bir kaygıyı da kaldırıyor." diye konuştu.



Türkiye'nin mermer rezervlerinin önemli bölümünün Muğla'da olduğunu vurgulayan Karakuş, özellikle "Muğla beyazı" olarak bilinen mermerin artık dünya çapında bir marka haline geldiğini söyledi.



- İhracatta Çin ve Hindistan ilk sırada



Muğla'dan yaklaşık 60 ülkeye mermer ihraç edildiğini kaydeden Karakuş, şöyle konuştu:



"İhracat pazarlarında Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Mermer ihracatından 2016 yılında yaklaşık 350 milyon dolar ihracat geliri elde edildi. Hedefimiz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ihracatı 500 milyon dolara çıkmak. Mermercilik Muğla için en önemli sektörlerden birisi. Muğla'nın en önemli sektörleri turizm, mermer ve tarım. Muğla'da özellikle Muğla beyazı, leylak, sedef ve karya beyazı, Ege gümüş gibi mermerler daha çok çıkarılıyor. Özellikle Muğla beyazı tüm dünyada marka olmuş bir mermerimiz."



Karakuş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak Muğla beyazının coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptıklarını da bildirdi.



Afyonkarahisar'dan sonra en çok mermer üretilen alanlardan birinin Muğla olduğunu vurgulayan Karakuş, "Bizim özellikle beyaz mermer ihracatımız önemli oranda Ortadoğu ülkelerine yapılıyordu. Ancak Suriye ve Irak'taki gelişmelerden sonra bu ülkelere ihracatımız durdu. Ümit ediyorum ki oradaki bu kargaşanın sona ermesi durumunda yine büyük bir pazarın sahibi olacağız." dedi.



Muğla'da iç kesimlerde turizmin önemli olduğunu ifade eden Karakuş, kırsal kesimlerde ise madenciliğin büyük önem taşıdığını, istihdama önemli katkı sağladığını ifade etti.



Uzun ömürlü olması tercih sebebi



Demircioğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demircioğlu, mermer ve doğal taşın ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörler arasında yer aldığını söyledi.



Muğla beyazı başta olmak üzere kentin mermercilik anlamında marka taşları olduğuna dikkati çeken Demircioğlu, "Muğla beyazının dünyada başka bir muadili yok. Sadece Muğla'da çıkartılıyor. Bu yüzden Muğla ismiyle markalaşmıştır. Muğla beyazını kullanamayacağımız bir alan bulunmamaktadır. Binaların iç ve dış kaplamaları başta olmak üzere sayısız yerde Muğla beyazını görmek mümkündür. Ayrıca kimyasal özellikleri bakımından uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilen bir mermer çeşididir." dedi.



Demircioğlu, Muğla'da ocaklardan çıkarılan mermerlerin dünya ülkelerini süslediğine işaret ederek, "Muğla beyazının neredeyse tamamı dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir. Özellikle Kanada, ABD, İngiltere, Rusya, Almanya, İspanya, İsviçre, Avusturya, Avusturalya, İtalya ve Türk cumhuriyetlerine ihraç ediliyor." diye konuştu.