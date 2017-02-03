Muğla Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve savcılık itirazı üzerine yeniden yakalanan 3 eski polis, tutuklandı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan emniyet amirleri E.S, A.K. ve komiser İ.H, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında eski emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alınmıştı.



Zanlılardan 11'i tutuklanırken 16'sı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Bir şüpheli ise TEM Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.



Öte yandan 6 zanlının daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.