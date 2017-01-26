Muğla Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 emniyet personelinden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan emniyet amiri F.T, komiser S.Y, komiser yardımcısı O.T. tutuklandı.



Emniyet müdürü E.S, emniyet müdürü A.K, komiser İ.H, komiser yardımcısı C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında eski emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alınmıştı.



Zanlılardan 11'i tutuklanırken 16'sı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise TEM Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan, 6 zanlının daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.