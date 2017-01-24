Muğla Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 emniyet personelinden adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memurları Z.K, M.Ş, A.B, S.Y. ile komiser yardımcısı S.Ş. tutuklandı. Emniyet Müdür Yardımcısı A.O. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında eski emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan zanlılardan 7 kişi dün adliyeye sevk edilmiş, biri tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.



9 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.