Muğla - Marmaris Yat Limanı'nda Yangın: 3 Tekne Yandı

Marmaris Yat Limanı'nda yangın: 3 tekne yandı



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki yat limanında bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredeki 2 tekneye daha sıçradı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)