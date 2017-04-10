Muğla - Marmaris Yat Limanı'nda Yangın: 3 Tekne Yandı

Marmaris Yat Limanı'nda yangın: 3 tekne yandıMUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki yat limanında bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Muğla - Marmaris Yat Limanı'nda Yangın: 3 Tekne Yandı

Marmaris Yat Limanı'nda yangın: 3 tekne yandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki yat limanında bulunan bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredeki 2 tekneye daha sıçradı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

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