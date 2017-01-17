Muğla Marmaris'te Taksiciler Eylem Hazırlığında

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bir grup taksici, zam beklerken taksimetre tarifelerinde 50 kuruş indirime gidildiğini ayrıca taksimetre ayarları için 200 lira ödeneceğini öğrendiklerini belirterek tepki gösterdi. Topluluk, sorunlarının çözülmemesi halinde kontak kapatma eylemi yapacakları söyledi.Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bu yıl için zam yapmadığı taksimetre tarifelerinde 50 kuruş indirime gitti. Zam yapılmadığı ve taksimetre ayarları için 200 lira ödeneceğini öğrenen taksiciler, tepki gösterdi. Karayolları Müdürlüğü bahçesinde toplanan yaklaşık 100 taksici, kontak kapattı. Tepkili grup, "Ücretlere zam yapılmadığı gibi bir de aşağıya çekildi. Bu da yetmezmiş gibi, taksimetre ayarı için 200 lira isteniyor. Evimize ekmek götüremezken UKOME böyle bir karar aldı. Bütün gün boyunca iş olmuyor, öylece oturuyoruz. Gececi arkadaşlar da sabaha kadar 2-3 servisi ancak yapabiliyor. Gündüz de 2-3 servisi geçmiyor. Bunun hepsi kar olsa ne olacak? Giderlerimiz o kadar çok ki. Bu durumda taksi plakalarını satılığa çıkaracağız ama alıcı çıkar mı onu da bilmiyoruz" dedi.



Eylemi haber alan Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Başkanı İbrahim Tarım, öfkeli grubun yanına gitti. Bir saat süreyle taksicileri eylemlerinden vazgeçirmeye çalışan Tarım, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile telefonla görüşerek bilgi aldı. Grubun eylemi bitirmesini sağlayan Tarım, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin taksici ve minibüs esnafımıza yönelik yaptığı uygulamalar ciddi mağdur etmeye başladı. Marmaris'te 4 ay turizm var. 4 ayda taksicimiz evine ekmek götürmeye çalışıyor. Geçen yıl ve bu yıl taksimetrelere zam yapılmadı. Zam yapılmadığı gibi şimdi de 50 kuruş indirime gidildi. Birde üzerine taksimetre ayarları için 200 lira para isteniyor. Büyük şehir taksicilerimizin sorununu çözmez ise çareyi Başbakan ve bakanlarda arayacağız" dedi.



Taksici esnafı, sorunlarının çözülmediği takdirde önümüzdeki hafta kontak kapatarak eylem başlatacaklarını bildirdi.