Muğla Marmaris'te Dünya Dans Günü Barış Temasıyla Kutlandı

Marmaris'te "Dünya Dans Günü" barış temasıyla kutlandı



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, "Barış için dans" temasıyla "29 Nisan Dünya Dans Günü" özel etkinlikle Kutlandı. Dünya Dans Yarışması'nda salsa dalında 3'üncü olan Melisa Sahra Katılmış ve Cem Demir ile Türkiye Dans Şampiyonu Emek ve Büşra Yeter çifti gösterileriyle kutlamaya renk kattı



Marmaris'te, Dans Mar Akademi, Turkuaz Dans Akademi ve Viva Dans Akademi tarafından "29 Nisan Dünya Dans Günü" kapsamında "Barış İçin dans"temasıyla kutlama düzenlendi. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ndeki Cheers Beach Bar'da saat 22.00'de başlayan kutlamalara



İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın ilçesi Kuşadası, Muğla ve ilçesi Bodrum ve Marmaris'ten toplam 20 dans grubu katıldı. Yaklaşık 500 dans severin doldurduğu mekanda, ilk olarak Dünya Dans Yarışması'nda salsa dalında 3'üncü olan Melisa Sahra Katılmış ve Cem Demir çifti sahne aldı. Çift, salsa dansı ile izleyicilerini büyüledi. Ardından Türkiye Dans Şampiyonu Emek ve Büşra Yeter çifti Latin danslarıyla hünerlerini sergiledi. Çeşitli şehirlerden kutlamaya katılan dans grupları ve çiftler, salsa, tango, samba bacata, cha cha, rumba, roman ve zeybek danslarıyla izleyicileri büyüledi.



Dans gruplarının üç saat süren gösterileri ardından katılan çiftler, müzik saatlerin son bulduğu 04.00'e kadar salda, tango ve rumba yaptı.



Organizasyonu düzenleyen dans kulübü sahibi Berkay Dinç, "Marmaris'te ilk defa böyle büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Dünya Dans Günü kapsamında düzenlenen kutlamamızın adı barış için danstır. Tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşıp, dansı ortak dil olarak kullanmak ve dans aracılığı ile insanları bir araya getirmektir. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



TÜRKİYE'DE 1982'DE TANITILDI



Dünya Dans Günü'nün, modern balenin kurucularından Jean Georges Noverre'nin doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından 29 Nisan günü kutlanmasına karar verilmiştir. Dünya Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ve UNESCO ortağı Uluslar arası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtıldı. Türkiye'de, 2000 yılından bu yana dans akademileri, belediye ve kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları düzenledikleri etkinliklerle kutlamalar yapıyor..