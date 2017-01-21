Muğla - Marmaris'te Asayiş Denetimi

Marmaris'te asayiş denetimi



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 'Takım Yıldızı' adlı genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Narkotik Polis Köpeği Zeta nın katıldığı ve adının anlamının verildiği genel asayiş denetimlerinde 3 bin 125 araç ve 2 bin 670 kişi sorgulandı, 81 iş yeri denetlendi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne, bağlı asayiş, kaçakçılık, çevik kuvvet, terör ve trafik bürosunda görevli 160 polisin katılımıyla 'Takım Yıldızı' adı altında genel asayiş denetimleri yapıldı. Akşam saat 20.00'de ilçesinin iki giriş çıkışları kapatıldı. Kurulan polis noktalarında ve kent merkezinde eş zamanlı denetimler başladı. Sürücülerin ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Araçlar, önce bomba sonra narkotik köpekleriyle arandı. Atatürk Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklara park etmiş araçların plakaları sorgulanarak K9 polis köpekleriyle incelendi. Eğlence mekanlarının kalbi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii ve Yat Limanı'nda 81 iş yerinde denetim yapıldı.



TÜRKİYE'DE SIRALAMADA 5'İNCİ NARKOTİK KÖPEĞİ



K9 Narkotik Polis Köpeği Zeta, genel asayiş denetimlerinde aktif rol oynadı. 4 yaşındaki Labrador cinsi köpeğin başarıları nedeniyle, isminin anlamı olan Takım Yıldızı adı uygulamaya verildi. Şanlıurfa'da görev yaptığı 2 yıl süreyle 80 kilogram eroin, 200 kilogram esrar yakalattığı öğrenilen Zeta'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 5'inci başarılı narkotik köpeği olduğu belirtildi. Zeta'nın Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde bir yıldır 100 kilogram esrar maddesi ve 10 bin adet uyuşturucu hap yakalattığı ifade edildi.



DÖRT SAATTE BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI



Kent merkezinin giriş-çıkışları ve farklı noktalarında gece saatlerinde başlayan eş zamanlı denetimlerde 2 bin 670 kişinin kimlik kontrolü ve 3 bin 125 aracın plaka sorgusu yapıldı. 4 saatlik denetimlerde hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Üzerinde haciz bulunan 7 ve evrakları eksik 18 araç ise çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. Aralarında kafeterya, restoran, oyun salonu, disko ve barın bulunduğu 81 işletme denetlendi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Her gün farklı saatler de yaptığımız denetimleri vatandaşlarımızdan gelen artırın talebiyle devam ettiriyoruz. Marmaris'in huzur ve güvenliğini için yedi gün yirmi dört saat görevimizin başındayız" denildi.