Muğla Lise Öğrencisi Kazada Yaşamını Yitirdi

Lise öğrencisi kazada yaşamını yitirdi



MUĞLA'da, kamyonla çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki lise öğrencisi Efekan Düşoğlu hayatını kaybetti, arkasındaki aynı yaştaki arkadaşı Akif Anıl Gereme ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında, Muğla- Aydın Karayolu'nun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Bayır Kavşağı'ndan karşıya yöne geçen Efekan Düşoğlu'nun yönetimindeki 48 YF 027 plakalı motosiklet ile Mutlu Arslı'nın (43) kullandığı 45 N 3196 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada Düşoğlu ile arkasında yolcu olarak bulunan Akif Anıl Gereme (17) yola düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Düşoğlu'nun öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan lise öğrencisi Akif Anıl Gereme'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Mutlu Arslı, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazada hayatını kaybeden Efekan Düşoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.