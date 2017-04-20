Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

İl Koordinasyon Kurulu'nun ikinci dönem toplantısı, Vali Amir Çiçek başkanlığında yapıldı.



Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonu'ndaki toplantıda kuruluş müdürleri, yatırımların genel durumu hakkında bilgi verdi.



Çiçek, 2017 yılı mart sonu itibarıyla kuruluşların, 3 milyar 443 milyon 974 bin lira proje tutarlı işi bulunduğunu söyledi.



2017'nin ilk üç ayında, kurumlara gelen ödenek miktarının 361 milyon 539 bin lira olduğunu belirten Çiçek, "Dönem sonu itibariyle 38 milyon 654 bin lira harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 11 fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 35'tir. Sektör itibariyle en yüksek harcama, 15 milyon 486 bin lira ile ulaştırma sektöründe yapılmıştır. İkinci sırada 14 milyon 240 bin lira ile eğitim, üçüncü sırada ise 6 milyon 856 bin lira ile tarım sektörleri yer almaktadır." dedi.



Kuruluşlar itibarıyla en yüksek harcamanın 1 milyon 878 bin lira ile Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığına işaret eden Çiçek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 6 milyon 588 bin lira ile ikinci, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 5 milyon 458 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı." diye konuştu.



Çiçek, Muğla'da 242 projeden 17'sinin tamamlandığını, 113 projenin devam ettiğini, 65 projenin ihale aşamasında olduğunu, 24 projeye ise henüz başlanmadığını kaydetti.