Muğla, Hint Düğünlerinden Pay Almak Istiyor

Muğla'da alternatif pazar oluşturmak amacıyla davet edilen Hindistan'ın önde gelen düğün ve film organizasyon firması Island Group'un başkanı Aman Bhatia ve ekibi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.



Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından davet edilen Hindistan ekibini makamında ağırlayan Gürün, Muğla'da turizmi 12 aya yaymak, değişen turizm faaliyetlerine ayak uydurmak ve farklı ülke vatandaşlarını çekmek için yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi.



Turizmde Çin ve Hint pazarına önem verilmesi gerektiğini belirten Gürün, "Turizm ülke ekonomisinden, iç ve dış siyasetten çok çabuk etkilenen, yaşanan en küçük olumsuzlukta ekonomik olarak turizm sektöründen geçinenleri mağdur edebilen bir alan haline geldi. Ülkemiz ve Muğla, birçok turizm faaliyetine uygun doğal ve tarihi güzelliklere sahip. Turizmi 12 aya yayarak ve çeşitlendirerek birçok dünya ülke vatandaşını ülkemizde ve Muğla'da misafir edebiliriz." dedi.



Dünya nüfusunda bir ve ikinci sırada olan Çinli ve Hintlilerin önemli bir turizm potansiyeli oluşturduğunu vurgulayan Gürün, misafirlerin kaldıkları süre içerisinde Muğla'yı çok beğendiklerini, film ve düğün organizasyonları yapmak istediklerini belirttiklerini ifade etti.



"Muğla Hindistan'da bilinmiyordu"



Dünyada 17 ülkede şubesi olan Island Group'un başkanı Aman Bhatia da Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Muğla'nın birçok ilçesindeki tarihi, doğal yerler ve termal tesisleri gezme fırsatı bulduğunu ve bölgenin şimdiye kadar gördüğü en güzel yerlerden olduğunu söyledi.



Hindistan'dan turist gruplarının rahatlıkla Muğla'ya gelebileceğini anlatan Bhatia, şöyle konuştu:



"Muğla Hindistan'da bugüne kadar bilinmiyordu. Muğla'da yaşadıklarımızı, gördüklerimizi gerek fotoğraflarla gerek görüntülerle Hindistan'da anlatacağız. Muğla'nın doğal güzellikleri, misafirperverliği gibi birçok özelliği ile Hindistanlı turistlerin aradığı özellikleri taşıyor. Hindistan'da 62 milyon pasaportlu vatandaşımız bulunuyor. Bunlardan ortalama 18 milyonu her yıl seyahat ediyor."



Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur ise Hindistanlı misafirlerine Muğla'nın turizm için birçok farklı yönünü göstermeye çalıştıklarını, film çekimleri için Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'de kurduğu film atölyesini gezdirdiklerini, Hintli misafirlerin bunu çok beğendiğini söyledi.